Consiglio d’Europa: Michele Nicoletti eletto presidente dell’Assemblea parlamentare

(Strasburgo) È l’italiano Michele Nicoletti il nuovo presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. È stato eletto oggi – confermando notizie ormai circolate da tempo – in apertura della sessione invernale Apce. Succede a Stella Kyriakides ed è il 31° presidente dell’Apce, dal 1949, nonché il secondo italiano a occupare tale funzione (il primo era stato Giuseppe Vedovato nel periodo 1972-75). Nicoletti (deputato del Partito democratico) era il solo candidato: resta in carica per un anno, rinnovabile una sola volta. Nicoletti è docente universitario di Filosofia della politica all’Università di Trento.