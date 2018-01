Papa in Perù: preghiera alle reliquie dei santi peruviani

Il Papa è arrivato nella cattedrale di San Juan Apóstol y Evangelista per la preghiera alle reliquie dei santi peruviani poco dopo le ore 10 locali (16 di Roma). Al suo arrivo Francesco, accompagnato dall’arcivescovo di Lima, card. Juan Luis Cipriani Thorne, è stato accolto dal Capitolo Metropolitano. Presenti in cattedrale circa 2.500 persone tra sacerdoti, religiosi, seminaristi, membri di movimenti ecclesiali e operatori di pastorale. Dopo il canto d’ingresso e un omaggio floreale da parte di una famiglia, il Papa si è raccolto in preghiera davanti alle reliquie dei Santi peruviani e ha pronunciato in spagnolo questa preghiera, che pubblichiamo integralmente nella traduzione italiana:

Dio e Padre nostro,

che per mezzo di Gesù Cristo

hai istituito la Chiesa

sul fondamento degli Apostoli,

affinché, guidata dallo Spirito Santo,

sia nel mondo segno e strumento

del tuo amore misericordioso,

ti rendiamo grazie per i doni

che hai elargito alla nostra Chiesa di Lima.

Ti ringraziamo in modo speciale

per la santità fiorita nella nostra terra.

La nostra Chiesa arcidiocesana,

fecondata dal lavoro apostolico

di San Toribio di Mongrovejo;

accresciuta dalla preghiera,

dalla penitenza e dalla carità

di Santa Rosa da Lima e San Martino di Porres;

arricchita dallo zelo missionario di San Francesco Solano

e dall’umile servizio di San Giovanni Macías;

benedetta dalla testimonianza di vita cristiana

di altri fratelli fedeli al Vangelo,

è grata per la tua azione nella nostra storia

e ti supplica di poter essere fedele all’eredità ricevuta.

Aiutaci ad essere Chiesa in uscita,

avvicinandoci a tutti,

specialmente ai più svantaggiati;

insegnaci ad essere discepoli missionari

di Gesù Cristo, il Signore dei Miracoli,

vivendo l’amore, ricercando l’unità

e praticando la misericordia,

affinché, protetti dall’intercessione

di Nostra Signora dell’Evangelizzazione,

viviamo e annunciamo al mondo

la gioia del Vangelo.