Papa in Perù: incontro con le religiose, preghiera ai santi peruviani, incontro con i vescovi e messa a Las Palmas

L’ultimo giorno del Papa in Perù comincerà, alle 9.15 (15.45 ora di Roma), con la preghiera dell’ora media con 500 religiose di vita contemplativa, nel Santuario del Señor de los Milagros, seguita alle 10.30 (16.30) da una preghiera alle reliquie dei santi peruviani nella cattedrale di Lima. Alle 10.50 (18.50) l’incontro con i 60 vescovi del Perù nel palazzo arcivescovile, seguito alle 12 dall’Angelus nella Plaza de Armas; mezz’ora dopo il pranzo nella nunziatura apostolica. L’ultimo momento pubblico del 22° viaggio apostolico internazionale di Francesco è alle 16.15 (22.15), ora della Messa nella base aerea “Las Palmas”, seguita da un saluto ecumenico e interreligioso, e alle 18.30 (00.30) dalla cerimonia di congedo in aeroporto. La partenza dell’aereo papale è in programma alle 18.45 (00.45), l’arrivo a Roma il giorno seguente, 22 gennaio, all’aeroporto di Ciampino.