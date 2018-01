Papa in Perù: Angelus, “non datevi per vinti, non perdete la speranza!”

“Non datevi per vinti, non perdete la speranza!”. È l’incoraggiamento ai giovani peruviani, durante l’Angelus dal balcone del Palazzo arcivescovile di Lima. Il Papa ha riconosciuto che “a volte diventa molto difficile” non scoraggiarsi: “Vi capisco. In quei momenti possono venire pensieri negativi, sentire che ci sono tante situazioni che ci vengono addosso e sembra che noi rimaniamo fuori dal mondo; sembra che ci stanno vincendo. Ma non è così, vero?”. “Ci sono momenti in cui potete pensare che rimarrete senza poter realizzare i desideri della vostra vita, i vostri sogni”, ha riconosciuto Francesco: “Tutti abbiamo attraversato situazioni così”. “In quei momenti, quando sembra che si spenga la fede, non dimenticatevi che Gesù è accanto a voi”, l’invito ai giovani: “Non dimenticatevi dei santi che dal cielo ci accompagnano; rivolgetevi a loro, pregate e non stancatevi di chiedere la loro intercessione. I santi di ieri ma anche di oggi: questa terra ne ha molti, perché è una terra riempita di santità. Cercate l’aiuto, il consiglio di persone che voi sapete sono buone per consigliarvi, perché i loro volti esprimono gioia e pace. Fatevi accompagnare da loro e così andate avanti nel cammino della vita”.