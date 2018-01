Papa Francesco: saluto ai rappresentanti delle Confessioni non cristiane, cerimonia di congedo e partenza per Roma

Al termine della Messa nella base aerea di Las Palmas, durante la processione di ritorno in sagrestia, il Papa ha salutato il presidente della Repubblica, Pedro Pablo Kuczynski, e sette rappresentanti di confessioni cristiane non cattoliche. Alle ore 18 locali (mezzanotte italiana), il trasferimento all’aeroporto di Lima, dove il Papa arriverà alle 18.30 (00.30) per la cerimonia di congedo ufficiale dal Perù, senza discorsi. Francesco viene accolto dal presidente della Repubblica e dalla moglie, alla presenza della Guardia d’Onore. Poi il saluto delle delegazioni. La partenza dell’aereo papale è prevista alle 18.45 (00.45), l’arrivo all’aeroporto di Roma-Ciampino è in programma domani, 22 gennaio, alle ore 14.15. Poi il trasferimento immediato in Vaticano.