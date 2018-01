Spiritualità: Casoria, oggi festa di Santa Maria Cristina Brando. Messa con mons. Piazza, triduo missionario e un centro di ascolto per giovani e adulti

Si celebra oggi, 20 gennaio, la festa di Santa Maria Cristina Brando, fondatrice delle Suore Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato, canonizzata da Papa Francesco il 17 maggio 2015. Sarà il vescovo di Sessa Aurunca, mons. Orazio Francesco Piazza, a presiedere la concelebrazione eucaristica conclusiva nella chiesa delle Suore Sacramentine di Casoria, alle ore 17.30, con la partecipazione delle donne che portano il nome della santa napoletana, morta a Casoria, all’età di 50 anni, il 20 gennaio 1906.

Alla festa, la comunità si è preparata con tre giorni missionari, animati dai padri passionisti, padre Antonio Rungi, teologo morale e predicatore della sera, e da padre Erasmo Sebastiano, missionario, dedicati, alla famiglia, ai giovani e alla sofferenza. Per l’occasione anche l’esperienza della “Tenda di Madre Cristina” con lo slogan “Apri il tuo cuore”, un centro di ascolto serale per giovani ed adulti, realizzato con una vera tenda nel cortile dell’Istituto Brando. Le varie iniziative, anche di carattere artistico e culturale, sono state finalizzate al coinvolgimento dei ragazzi e dei giovani del territorio, specialmente quanti frequentano l’Istituto scolastico Bando.

“Con grande gioia interiore –ha detto Madre Carla Di Meo, Superiora Generale delle Suore Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato – ci apprestiamo a vivere questo tempo di grazia di Dio, che Santa Maria Cristina, nostra Madre Fondatrice, ci offre con l’annuale festa liturgica in suo onore e che quest’anno abbiamo vissuto più intensamente con il triduo missionario, animato dai padri passionisti del Basso Lazio e Campania e con la presenza del vescovo di Sessa Aurunca, mons. Piazza”.