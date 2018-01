Pontificia Facoltà teologica Italia meridionale: sezione San Luigi, a febbraio un corso su “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”

“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” è il titolo del corso promosso dalla Pontificia Facoltà teologica dell’Italia meridionale, sezione San Luigi, in collaborazione con Urpv Campania e il Servizio di pastorale giovanile della diocesi di Napoli, sarà tenuto da don Pasquale Incoronato e don Emilio Salvatore, docenti presso la Sezione. Le lezioni si terranno con cadenza quindicinale, il giovedì pomeriggio a partire dal 22 febbraio. Il corso avrà come momento iniziale, comune con il laboratorio dei seminaristi del Pontificio Seminario interregionale campano, l’incontro con il sociologo Franco Garelli sul tema “Una generazione in ricerca di Dio?”. L’appuntamento è proprio per il 22 febbraio, alle ore 15. Destinatari sono tutti gli operatori della Pastorale giovanile e Pastorale vocazionale (religiosi/e; equipe diocesane; sacerdoti; giovani). “Il corso, al fine di poter crescere nell’arte del discernimento vocazionale, intende mettersi in ascolto della Parola di Dio (secondo la traccia biblica proposta dal Sinodo) e dei giovani (secondo le ricerche che li riguardano e le esperienze degli operatori della Pastorale giovanile e Pastorale vocazionale),”, si legge nella brochure del corso.