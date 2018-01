Papa in Perù: messa a Huanchaco, incontro col clero e celebrazione mariana

Oggi la seconda giornata in Perù comincia alle 7.40 (13.40 ora di Roma), quando il Papa partirà in aereo per Trujillo – luogo già visitato da Giovanni Paolo II – dove arriverà alle 9.10 (15.10) per poi celebrare, alle 10 (16) la Messa sulla spianata di Huanchaco, famosa per il surf, che può contenere 500mila persone. Alle 12.15 (18.15) un giro in “papamobile” nel quartiere Buenos Aires, la zona di periferia più colpita dalle recenti inondazioni. Prima dell’agenda ufficiale del pomeriggio, il Papa incontrerà, nella nunziatura, 15 persone delle “Scholas Occurrentes”. Alle 15 (21) Francesco compirà una breve visita alla cattedrale per poi incontrare, mezz’ora dopo, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, i seminaristi delle circoscrizioni ecclesiastiche del Nord del Perù nel Colegio Seminario SS. Carlos y Marcelo, un migliaio di persone in tutto. Alle 16.45 (22.45) la celebrazione mariana “Virgen de la Puerta” nella Plaza de Armas, dopo la quale Francesco partirà in aereo per Lima, dove arriverà alle 19.40 (l’1.40 di notte ora di Roma) per poi trasferirsi in nunziatura.