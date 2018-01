Papa in Perù: celebrazione mariana, “questa piazza si trasforma in un santuario a cielo aperto”

“Questa piazza si trasforma in un santuario a cielo aperto in cui tutti vogliamo lasciarci guardare dalla Madre, dal suo materno e tenero sguardo”. Sono le prime parole pronunciate dal Papa nella celebrazione mariana della “Virgen de la Puerta” a Trujillo, in cui insieme alle statue dei vari santi sono presenti in Plaza de Armas tutte le immagini della devozione mariana in Perù, citate da Francesco con i loro nomi e titoli. La Madre, ha detto Francesco, “conosce il cuore dei peruviani del nord e di tante altre parti; ha visto le loro lacrime, le loro risa, le loro aspirazioni”: “In questa piazza si vuole custodire la memoria di un popolo che sa che Maria è Madre e non abbandona i suoi figli”. “Ogni comunità, ogni angolino di questa terra viene accompagnato dal volto di un santo, dall’amore per Gesù e per sua Madre”, ha sottolineato il Papa: “E contemplare che dove c’è una comunità, dove ci sono vita e cuori palpitanti e ansiosi di trovare motivi di speranza, motivi per il canto, per la danza, per una vita degna… lì c’è il Signore, lì troviamo sua Madre e anche l’esempio di tanti santi che ci aiutano a rimanere lieti nella speranza”. “Con voi rendo grazie per la delicatezza del nostro Dio”, l’omaggio di Francesco: “Egli cerca di avvicinarsi ad ognuno nella modalità in cui può accoglierlo, e così nascono i più diversi titoli”.