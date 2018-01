Diocesi: Reggio Calabria-Bova, l’arcivescovo emerito Mondello festeggia i 40 anni di episcopato

L’arcivescovo emerito di Reggio Calabria-Bova, mons. Vittorio Luigi Mondello, festeggerà domani il quarantesimo anniversario della sua ordinazione episcopale. Tutta la comunità diocesana si ritroverà in cattedrale, alle 18, per la concelebrazione eucaristica, che sarà presieduta dallo stesso mons. Mondello e concelebrata dall’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, mons. Giuseppe Fiorini Morosini, dall’arcivescovo emerito di Cosenza-Bisignano, mons. Salvatore Nunnari, dall’Ordinario militare per l’Italia, mons. Santo Marcianò, che terrà l’omelia, e da altri vescovi e arcivescovi della Calabria. “Dobbiamo sempre parlare del vescovo emerito – ha dichiarato mons. Mondello a L’Avvenire di Calabria – partendo dal sacramento dell’Ordine dell’episcopato col quale riceve quelli che il Concilio Vaticano secondo chiama ‘tre compiti’: insegnare, santificare e guidare. La condizione di emerito, evidentemente, non impedisce di poter continuare il proprio servizio anche se non comprenderà più il compito di guida della Chiesa locale, e quindi il vescovo emerito non deve né ostacolare né interessarsi, nel senso di dare indicazioni, perché questo compito spetta unicamente al vescovo residenziale. Però l’aiuto che l’emerito può dare può essere sempre prezioso”. Per l’occasione il presule consegnerà un volume su “L’impegno del presbiterio nella nuova evangelizzazione” nato dopo gli esercizio spirituali che mons. Mondello ha tenuto ai sacerdoti della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea.