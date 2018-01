Diocesi: Ragusa, lunedì 22 gennaio Migrantes e Caritas presentano “L’integrazione è al lavoro”

Verrà presentato lunedì 22 gennaio, da Caritas e Migrantes della diocesi di Ragusa, “L’integrazione è al lavoro”, che contiene un focus sul lavoro degli immigrati in Provincia di Ragusa e tutti i dati sulle presenze con un approfondimento esclusivo sul Comune di Ragusa. All’incontro, in programma alle 10 presso il centro polifunzionale di informazione e servizi per l’immigrazione di Ragusa (via Napoleone Colajanni), interverranno Giovanni Vindigni, direttore del Centro per l’impiego di Ragusa, Vincenzo La Monica, responsabile immigrazione della Caritas diocesana, don Rosario Cavallo, direttore Migrantes di Ragusa, e Domenico Leggio, direttore Caritas di Ragusa. L’evento si inserisce nel programma #Pier di Caritas Italiana, Caritas Austria, Arsis-Youth Support Center, Thessaloniki ed è reso possibile grazie al finanziamento non condizionato della Coca-Cola Foundation.