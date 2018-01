Diocesi: Genova, catechesi sui social media oggi con padre Botta

Si parlerà di “Catechesi e social media” nella nuova tappa del cammino di formazione permanente per i catechisti dell’arcidiocesi di Genova. Il percorso è articolato in tre momenti: la quattro giorni di riflessione tra settembre e ottobre, la metodologia di gennaio, il campo-scuola di giugno. Il secondo si svolgerà oggi, sabato 20 gennaio, alle 15, nella sala Quadrivium. A tenerlo sarà padre Maurizio Botta dell’Ufficio catechistico e del Servizio per il catecumenato della diocesi di Roma. “Padre Botta ci aiuterà a capire come l’uso dei social deve essere regolato nel rispetto della normativa vigente e del ruolo della famiglia e anche a comprendere come utilizzare questi mezzi tenendo conto delle situazioni reali delle nostre parrocchie spesso sfornite delle moderne tecnologie – spiega una nota dell’Ufficio catechistico dell’arcidiocesi di Genova pubblicata sul settimanale diocesano “Il Cittadino” -. Ci insegnerà come impostare un incontro di catechismo attraverso un power point o come costruirne uno assieme ai ragazzi, come impostare un momento di preghiera utilizzando il tablet o il computer. Saremo anche condotti a riflettere sull’opportunità o meno di far passare messaggi di catechesi attraverso Whatsapp per un annuncio più in linea con i tempi”.