Agricoltura: Cecere (Acli Terra), “salvaguardare e incentivare i piccoli agricoltori”

“La nostra associazione rappresenta piccoli coltivatori che gelosamente custodiscono e coltivano terreni sui quali investono risorse derivate da altra attività professionale. Anche queste attività vanno salvaguardate e incentivate per difendere l’obiettivo fondamentale della Politica agricola comune finalizzato a modernizzare il settore agricolo”. Lo ha detto il presidente uscente di Acli Terra, Giuseppe Cecere, in apertura del congresso nazionale, in corso a Roma. Nelle sue parole, le questioni che l’associazione dovrà affrontare nei prossimi anni. “Acli Terra pensa a uno sviluppo agricolo capace non solo di produrre beni e servizi per l’uomo – ha dichiarato –, ma anche in grado di tutelare la natura e l’ambiente, luoghi essenziali per la vita dell’uomo e per la difesa del creato”. Durante la prima giornata, è intervenuto anche Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti, che ha ribadito l’esigenza di “fermare fenomeni come il caporalato e il colonialismo. Se siamo cristiani abbiamo l’obbligo di dire basta allo sfruttamento in agricoltura”.