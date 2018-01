“A Sua Immagine”: 20 e 21 gennaio focus sul viaggio del Papa in Cile e Perù. Ospiti in studio Luis Badilla, Marco Clementi, Vincenzo Corrado e Fabio Zavattaro

“Papa Francesco in Cile e in Perù” è il tema delle puntate di sabato 20 e domenica 21 gennaio 2018 di “A Sua Immagine”, programma di informazione religiosa prodotto dal 1997 dalla Rai in collaborazione con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei (firmano la trasmissione Laura Misiti e Gianni Epifani). Saranno due appuntamenti interamente dedicati al viaggio apostolico del Pontefice in America Latina, approfondendo il significato di questo viaggio e ripercorrendo i passaggi principali compiuti da Bergoglio durante la settimana trascorsa.

Dunque, sabato 20 gennaio, alle ore 15.55 su Rai Uno, nello studio di “A Sua Immagine” con la conduttrice Lorena Bianchetti ci saranno Fabio Zavattaro, vaticanista e storico inviato del Tg1, e Rosa Pantoja, peruviana da molti anni residente in Italia. Durante la puntata si segnalano collegamenti dal Perù con l’inviato del Tg1 Marco Clementi.

Alle 16.15 linea allo spazio “Le Ragioni della speranza”, per il commento al Vangelo della domenica: don Maurizio Patriciello parlerà di coloro che con coraggio si oppongono alla criminalità, portando come testimonianza la storia di Luigi e Benedetto, che hanno sfidato la camorra rinunciando a pagare il pizzo. L’intera puntata andrà in replica domenica mattina alle 6.00 su Rai Uno (e disponibile in ogni momento sul sito Raiplay).

Domenica 21 gennaio alle ore 10.30, in diretta su Rai Uno, nello studio di “A Sua Immagine” si continuerà a parlare del Viaggio apostolico del Papa in Cile e Perù. In studio con Lorena Bianchetti questa volta interverranno il direttore del “Sismografo”, Luis Badilla, e il direttore dell’Agenzia Sir della Cei, Vincenzo Corrado.

Alle 10.55, come di consueto, collegamento con la Santa Messa: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa in diretta dalla Chiesa Giuseppe Artigiano a Foligno (PG), con la regia televisiva di Dino Cecconi e il commento di Elena Bolasco. Al termine della messa, si ritornerà in studio con Lorena Bianchetti e i suoi ospiti per proseguire il racconto del viaggio di papa Francesco.