Taizé: a Madrid il prossimo incontro europeo dei giovani

Appuntamento a Madrid. Sarà la città spagnola ad ospitare il prossimo incontro europeo dei giovani promosso dalla comunità ecumenica di Taizé. Ad annunciarlo è stato il priore della comunità, fr. Alois, parlando sabato scorso, nella quotidiana meditazione serale, ai giovani riuniti dal 28 dicembre al 1° gennaio a Basilea. “Lo scorso anno – ha detto – eravamo nel Nord dell’Europa, a Riga. Il prossimo anno andremo al Sud, in una città dove non ci sono mai stati incontri europei. Nel Sud della penisola iberica, siamo stati calorosamente accolti a Barcellona, più volte, e anche a Lisbona e a Valencia. Il prossimo anno, dal 28 dicembre 2018 al 1° gennaio 2019, siamo stati invitati a incontrarci nella città di Madrid”.

Decine di migliaia di giovani si sono riunite quest’anno nella città di Basilea (Svizzera) e nella zona circostante dal 28 dicembre 2017 al 1° gennaio 2018 per una nuova tappa, la quarantesima, del “pellegrinaggio della fiducia sulla terra” iniziato dal frère Roger alla fine degli anni ’70.

Ma l’appuntamento di Madrid sarà solo la tappa finale di un anno, il 2018, ricco di iniziative di incontro e dialogo. “Chiederemo allo Spirito Santo – ha detto ai giovani fr. Alois – di prepararci a diventare con le nostre vite testimoni di riconciliazione e di pace. Per questo continueremo il nostro pellegrinaggio della fiducia sulla terra”. Le prossime tappe vedono Taizé, sede della comunità nel sud della Francia, come punto privilegiato di incontro. Due gli appuntamenti segnalati da fr. Aois: nel mese di luglio un weekend di amicizia tra giovani cristiani e musulmani e nel mese di agosto una settimana di riflessione proposta a giovani adulti dai 18 ai 35 anni. Poi in programma c’è anche l’incontro dei giovani asiatici che si terrà quest’anno ad agosto (dall’8 al 12) nella città di Hong Kong. Altro appuntamento che sta “particolarmente caro ai nostri cuori” sarà l’incontro in Ucraina, a Leopoli, dove dal 28 aprile al 1° maggio sono attesi 2.800 giovani. Infine, dal 25 al 28 ottobre, Taizé promuoverà un altro incontro per giovani europei a Graz, in Austria.