Minori: Unicef, Henrietta Fore è il nuovo direttore generale

Henrietta Fore ha assunto dal 1° gennaio la carica di settimo direttore generale dell’Unicef. Ha oltre quattro decenni di esperienze di leadership nel settore pubblico e privato. “Sono onorata di entrare a far parte di un’organizzazione così importante, che conosco e ammiro da molti anni, e non vedo l’ora di continuare il lavoro dell’Unicef per aiutare a salvare le vite dei bambini, lottare per i loro diritti e aiutarli a realizzare il loro potenziale”, ha dichiarato. Prima di assumere questa carica, Fore è stata presidente del Cda e amministratore delegato della Holsman International, società di produzione e investimenti. Dal 2007 al 2009, la Fore, di nazionalità americana, è stata sia amministratore dell’Usaid/Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale, sia direttore dello United States foreign assistance nel Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Dal 2005 al 2007 è stata sottosegretario di Stato per il Management, direttore operativo per il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Inoltre, ha ricoperto ruoli di leadership in diverse organizzazioni della società civile e nel settore delle imprese. Il 31 dicembre 2017 si è dimessa da tutti i ruoli esterni nei consigli di amministrazione. Fore si è laureata in storia al Wellesley College e possiede un master in amministrazione pubblica, ottenuto presso l’University of Northern Colorado. È sposata e ha quattro figli.