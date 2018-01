Maltempo: Coldiretti, colpisce dopo 2017 da siccità record

Il maltempo con vento pioggia e neve colpisce l’Italia dopo un 2017 in cui è caduta quasi 1/3 di acqua in meno (-30%) della media che ha provocato la più grave siccità da 217 anni con drammatici effetti sull’agricoltura ma anche rischi per gli usi civili ed industriali. È quanto afferma Coldiretti in riferimento all’ondata di maltempo con bufere e vento che hanno provocato danni con alberi divelti, smottamenti e frane, sulla base dei dati Isac Cnr dai quali si evidenzia che l’anno meteorologico 2017 è stato il piu’ secco in Italia dal 1800. “L’arrivo della pioggia e della neve – sottolinea Coldiretti – è importante per dissetare i campi resi aridi dalla siccità e ripristinare le scorte idriche nei terreni, nelle montagne, negli invasi, nei laghi e nei fiumi a secco ma gli acquazzoni aggravano i danni provocati dagli allagamenti con frane e smottamenti. Positiva la presenza della neve per incentivare il recupero delle risorse idriche nelle montagne ma anche favorire la produzione di grano”, secondo il vecchio adagio contadino “sotto la neve il pane”.