Giovani: Cei, dal 26 gennaio a Sacrofano la “Fiera dei cammini” per preparare l’incontro con Papa Francesco

for SIR/Marco Calvarese

Si svolgerà il 26 e il 27 gennaio, a Sacrofano, la “Fiera dei cammini – Per mille strade”, evento promosso dal Servizio nazionale per la pastorale giovanile (Snpg) in preparazione del primo incontro dei giovani italiani con Papa Francesco, previsto sabato 11 e domenica 12 agosto 2018. Nei due giorni di incontro, rivolto in particolare ai responsabili diocesani della pastorale giovanile, educatori, incaricati degli istituti di vita consacrata e delle aggregazioni laicali, i partecipanti potranno seguire le relazioni su “I passi della fede sulle strade degli uomini, incrocio fra Chiesa e Società” di Paolo Piacentini (ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo), sull’esperienza del pellegrinaggio come “proposta pastorale, cammino di discernimento ed esperienza di spiritualità” di mons. Paolo Giulietti, vescovo ausiliare di Perugia, e avere tutte le informazioni sull’incontro con Papa Fancesco (avvisi, iscrizioni, logistica, programma della veglia del sabato, notte bianca, messa a San Pietro…) da parte di don Michele Falabretti, responsabile del Snpg. Previsti anche momenti di testimonianza e laboratori su come preparare e gestire il cammino verso Roma, su come viverlo e raccontarlo. A Sacrofano saranno disponibili alcuni spazi espositivi con la presenza di stand a cura dell’Ufficio nazionale vocazioni, dell’Ufficio turismo sport e tempo libero e del Servizio nazionale per la pastorale giovanile. Iscrizioni online, entro il 21 gennaio 2018, su: www.iniziative.chiesacattolica.it/fieradeicammini.