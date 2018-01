Diocesi: mons. Renna (Cerignola) nomina don Antonio Mottola nuovo vicario generale

Oggi mons. Luigi Renna, vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano, ha nominato vicario generale della diocesi don Antonio Mottola. Nato ad Ascoli Satriano il 17 luglio 1954, don Mottola si è formato nei Seminari di Benevento e Molfetta ed è stato ordinato presbitero da S. Giovanni Paoli II il 15 giugno 1980 nella basilica di S. Pietro in Vaticano. Ha conseguito la licenza in Teologia presso la Pontificia Facoltà dell’Italia Meridionale (Sezione “San Luigi”) a Napoli e il dottorato in Scienze sociali presso l’Angelicum di Roma. È stato parroco della parrocchia B.V.M. Assunta in Rocchetta Sant’Antonio dal 1° luglio 1983 all’8 settembre 2006, quando è stato nominato parroco della parrocchia S. Rocco in Stornara. Già direttore dell’Ufficio Migrantes e dell’Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro, attualmente è presidente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto diocesano sostentamento clero (dal 18 dicembre 2014) e vicario foraneo della vicaria di S. Antonio da Padova (che comprende i cinque Reali Siti).