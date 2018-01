Diocesi: Caritas Andria, servizio civile in agricoltura sociale per quattro volontari

Il 21 dicembre 2017 il Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale ha emanato un Bando nazionale volontari per la selezione di 489 giovani da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nell’ambito delle finalità istituzionali individuate dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Caritas italiana vede finanziati quattro progetti in Italia, per un totale di 19 posti. La scadenza per le domande da parte dei giovani sono le ore 14 del 5 febbraio 2018. Tra questi progetti uno si svolgerà nella Caritas diocesana di Andria, è intitolato “La terra mi tiene – Andria” e prevede l’impiego di quattro volontari. Sarà realizzato presso le sedi di Cooperativa Filomondo (due volontari) e Cooperativa sociale “Sant’Agostino” (due volontari). L’ area tematica riguarda il settore dell’educazione e promozione culturale, in particolar l’educazione al cibo. I requisiti minimi richiesti per la partecipazione al bando di selezione (come previsto dalla legge 6 marzo 2001, n. 64) sono aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; aver realizzato un percorso di studio attinente le materie ambientali e agricole; aver avuto esperienze in progetti ed iniziative relative a temi specifici del progetto. Progetto e moduli possono essere scaricati dal portale della diocesi.