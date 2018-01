Cinema: morto don Mayer. Mons. Viganò (SpC), “era un’istituzione nazionale”

“Un uomo pragmatico”. Così mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione (SpC) della Santa Sede, ricorda don Emilio Mayer, scomparso oggi all’età di 99 anni. Il sacerdote è stato presidente dell’Acec dal 1981 al 1999. E mons. Viganò ricorda al Sir gli anni in cui lo ha conosciuto, nel 1991, a Milano. “Un uomo che già all’epoca era un’istituzione non solo bergamasca ma nazionale. Ricordo, in particolare, un’esperienza come Acec Lombardia: l’acquisizione dei diritti del film rimasto senza distributore in Italia ‘La settima stanza’ sul cammino spirituale di Edith Stein”. Nelle parole del prefetto, alcuni dei meriti più grandi di don Mayer: “Ha aperto la strada a rinnovati corsi di formazione, dopo gli storici incontri dell’Amendola, quando al film si interessavano moltissimi sacerdoti e non pochi vescovi”. Come presidente nazionale dell’Acec, sottolinea mons. Viganò, “ha accolto lo stile innovatore nella rivista, nelle scelte delle modalità dei campi di formazione, nell’apertura d’interesse per il cinema anche all’ambito della catechesi. Di lui si ricordano soprattutto le schede cinematografiche che raccoglievano le maggiori recensioni dei film usciti: un bagaglio enorme molto utile anche a studiosi e a ricercatori”. Secondo il prefetto, “con lui si conclude un’epoca dell’associazionismo cinematografico cattolico iniziato con la passione e la competenza di don Gafuri e don Ceriotti, con l’arguzia teologica di mons. Pignatiello, con la forza di don Cubattoli di Firenze”. Un’intuizione particolare di don Mayer, segnalata da mons. Viganò, è quella di aver capito come “la questione cruciale della produzione culturale fosse la distribuzione”: “Creò così una struttura a Bergamo che distribuiva i film per le numerose sale su un territorio complesso come quello bergamasco, che ha città e cittadine, ma che non può permettersi di abbandonare le valli con i molti cinema parrocchiali”.