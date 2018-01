Vescovi lombardi: confronto su Amoris Laetitia. Prossimo invio di una lettera ai sacerdoti con indicazioni su ricezione documento

Mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio si sono svolti al centro di spiritualità presso il santuario di Caravaggio i lavori della Conferenza episcopale lombarda, presieduti dall’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini. I vescovi delle 10 diocesi di Lombardia si sono anzitutto confrontati sull’esortazione apostolica post sinodale Amoris Laetitia di Papa Francesco, decidendo di elaborare e inviare prossimamente una lettera ai sacerdoti della Lombardia con le indicazioni per la ricezione del documento papale. Introdotti dal vescovo delegato mons. Pierantonio Tremolada, don Mario Dellagiovanna, consulente ecclesiastico Fism, e Giampiero Redaelli, presidente Fism Lombardia, hanno presentato uno strumento informatico che raccoglie spunti e riferimenti per l’aggiornamento del Progetto educativo delle scuole cattoliche e di ispirazione cristiana. “Lo scopo – si legge in una nota – è di aiutare coloro che operano nella scuola per l’infanzia mettendo a disposizione strumenti per formare operatori, tutti i documenti normativi del Ministero Istruzione, Università e Ricerca, i testi del magistero ecclesiale e molti strumenti pedagogici”.

Mons. Giuseppe Merisi ha poi introdotto don Lorenzo Simonelli, responsabile dell’Osservatorio giuridico, e Luciano Gualzetti che hanno presentato la riforma del Terzo settore. “L’impegno preso a Caravaggio è di elaborare uno studio ulteriore della legge – che l’Osservatorio giuridico si incarica di fare – insieme alla recensione degli organismi che ricevono contributi dallo Stato per arrivare poi alla decisione sugli orientamenti da assumere”, spiega la nota. Mons. Paolo Bianchi, vicario giudiziale, ha presentato la relazione sull’attività del Tribunale ecclesiastico regionale lombardo, mentre mons. Vincenzo di Mauro ha introdotto una lettera della delegazione regionale dell’Azione Cattolica lombarda. Mons. Francesco Beschi, vescovo di Bergamo, ha presentato il pellegrinaggio dell’urna di San Giovanni XXIII in programma nella sua città e a Sotto il Monte tra il 24 maggio e il 10 giugno. La Cel ha iniziato un confronto per elaborare e presentare prossimamente due documenti: un testo in vista delle elezioni amministrative e politiche del 4 marzo e una riflessione sugli enti socio sanitari e socio assistenziali di ispirazione cristiana. La prossima riunione della Cel è stata fissata per il 15 marzo.