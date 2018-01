Tratta: Terni, la riflessione dei giovani e la testimonianza di una vittima al Cenacolo San Marco

La tratta delle ragazze nigeriane schivizzate in Italia come prostitute. Sarà il tema dell’incontro in programma, domani, sabato 20 gennaio, alle 17, al Cenacolo San Marco, a Terni. Parteciperanno Blessing Okoedion, testimone nigeriana della storia narrata nel libro “Il coraggio della verità”, e suor Rita Giaretta, fondatrice a Caserta della Casa Rut, nata per soccorrere le donne vittime dello sfruttamento della prostituzione. Un fenomeno con numeri preoccupanti. In Italia, secondo i dati raccolti dagli organizzatori dell’incontro, nel 2014, sono sbarcate 1.400 giovani donne nigeriane, nel 2015 sono aumentate: 5.600. Fino ad arrivare nel 2016 a 11.000. Se tra i minori stranieri non accompagnati la percentuale delle ragazze oscilla tra il 5% e il 7%, tra i minori nigeriani è del 40%. L’incontro si svolgerà nell’ambito della rassegna libri del progetto “Popoli e Religioni: culture a confronto” e vedrà la partecipazione anche degli studenti del liceo Angeloni, iscritti al corso di Alternanza scuola-lavoro, promosso in collaborazione con l’Istituto di studi teologici e storico-sociali.