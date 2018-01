Terremoto: mons. Boccardo (Spoleto), “finora stanziati 10 milioni per la ricostruzione della basilica di San Benedetto, a Norcia”

“A oggi per la ricostruzione della basilica di san Benedetto, a Norcia, sono stati stanziati 10 milioni di euro, di cui 6 milioni dalla Comunità europea e 4 milioni dal Governo”. Lo ha detto l’arcivescovo di Spoleto, mons. Renato Boccardo, che ha incontrato oggi i giornalisti, in occasione della festa di san Francesco di Sales. “A giorni si ufficializzerà una commissione, composta dalla diocesi di Spoleto-Norcia, dal Comune di Norcia, dalla Regione Umbria e dal Ministero per i Beni culturali – ha aggiunto il presule -, per dar luogo a un concorso internazionale di idee per la ricostruzione della basilica. Con molta probabilità sarà presieduta da Antonio Paolucci, già ministro dei Beni culturali, già direttore dei Musei Vaticani e commissario del Governo per la ricostruzione post sisma 1997 della basilica di San Francesco ad Assisi”. Continuando il punto sulle chiese inagibili o crollate in seguito ai terremoti del 2016, l’arcivescovo ha spiegato che “a oggi sono state presentate 100 richieste per il recupero o per la ricostruzione delle chiese, di cui 30 già finanziate e le altre in attesa di finanziamento, su un elenco di oltre 350 chiese danneggiate”. Nel corso dell’incontro, mons. Boccardo si è detto preoccupato per la diffusione di alcool e droga tra gli adolescenti e minori in città. “È triste vedere i nostri ragazzi minorenni in piazza del Mercato con le bottiglie di birra o vodka in mano, vestiti tutti uguali, immersi in un ‘dialogo’ frenetico col telefonino. Non possiamo tacere, dobbiamo tutti insieme fare qualcosa perché loro sono il futuro della nostra città dal punto di vista civile, sociale, politico, religioso”. Infine, l’invito “all’unione e non alla divisione” in vista delle prossime elezioni amministrative.