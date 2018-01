Svezia: card. Arborelius, celebrazione ecumenica a Karlstad nella Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

“È meraviglioso che il card. Anders Arborelius visiti Karlstad. Sono lieto della nuova apertura ecumenica che abbiamo ricevuto attraverso Papa Francesco”. Lo ha scritto qualche giorno fa Sören Dalevi, il vescovo luterano della cittadina svedese in cui il cardinale di Stoccolma sarà domenica 21 gennaio per una solenne celebrazione ecumenica nel quadro della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. “È con grande piacere e impazienza che attendiamo la visita del cardinale”, ha fatto sapere Harald Cohén, pastore della cattedrale; “la sua visita sarà una bella e preziosa opportunità per far crescere la comunione in Cristo”. Dopo la celebrazione il cardinale incontrerà le differenti Chiese cristiane presenti a Karlstad. La Svezia ecumenica in questi giorni pullula di iniziative: “Celebrazioni, preghiere e attività sono organizzate a livello locale. È molto comune che le parrocchie ospitino preghiere serali o incontri e dibattiti ogni giorno durante la settimana”, dice al Sir Magdalena Dahlborg, dell’ufficio ecumenico della diocesi cattolica di Stoccolma, ma “è molto difficile tenere un calendario o una lista di tutti gli eventi”. Intanto dalla Svezia è stata portata e issata nella cappella del Consiglio mondiale delle Chiese a Ginevra la croce dell’artista salvadoregno Christian Chavarria Ayala, attorno alla quale a Lund nell’ottobre 2016 si era svolta la storica preghiera ecumenica con la partecipazione di Papa Francesco per l’inizio del 500° anniversario della Riforma.