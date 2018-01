Solidarietà: Acli Vicenza, domani sera a Schio cena di beneficienza a favore di Medici per l’Africa Cuamm

Sono tutti esauriti i 70 posti disponibili per la cena di solidarietà promossa per domani, sabato 20 gennaio, dalle Acli provinciali di Vicenza per sostenere le attività di Medici per l’Africa Cuamm. La serata di beneficienza sarà ospitata a partire dalle 19 dal Centro civico di Giavenale, frazione di Schio. Da anni le Acli della provincia di Vicenza collaborano con Medici per l’Africa Cuamm, la prima ong in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. “Il legame Acli-Cuamm – si legge in una nota – è del tutto particolare, in quanto il fondatore della ong, Francesco Canova, medico e missionario italiano, precursore del volontariato internazionale, era originario di Schio”. “Il Cuamm rappresenta a tutti gli effetti un’eccellenza del nostro territorio – spiega il presidente provinciale delle Acli di Vicenza, Carlo Cavedon – per questo abbiamo intrapreso un percorso di informazione rispetto alle numerose attività che la ong padovana ha in cantiere e per i risultati che ogni anno realizza. Attraverso i Circoli Acli della provincia di Vicenza e la rete di sedi del territorio viene lanciato un messaggio di solidarietà condiviso con il Cuamm e nel quale le Acli credono fermamente”. “Nel 2017 – sottolinea il direttore di Medici per l’Africa Cuamm, don Dante Carraro – sono stati oltre 300 gli eventi organizzati dai nostri 2.500 volontari attivi in tutta Italia”. “Un supporto prezioso – conclude – che ci permette di sensibilizzare e coinvolgere sempre di più e sempre meglio le nostre comunità ed i nostri territori”.