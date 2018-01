San Francesco di Sales: venerdì 26 gennaio a Imola il XIV incontro regionale dei giornalisti dell’Emilia Romagna

“Notizie false, deontologia e giornalismo per la pace” è il titolo dell’incontro regionale che si svolgerà venerdì 26 gennaio a Imola, presso il palazzo vescovile, in piazza Duomo 1, con inizio alle 15 e termine alle 19, in occasione della festa del patrono dei giornalisti, San Francesco di Sales. È la XIV edizione che continua un percorso iniziato a Bologna e poi proseguito in altre città e diocesi. L’incontro per i giornalisti dell’Emilia-Romagna, aperto a tutti, è organizzato da Ufficio comunicazioni sociali della Conferenza episcopale dell’Emilia Romagna (Ceer), Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna in collaborazione con Fisc, Ucsi, Gater, Acec, GreenAccord. Interverranno mons. Massimo Camisasca, membro della Commissione per i Migranti della Cei e vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, Paolo Ruffini, direttore di TV2000, don Ivan Maffeis, direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali della Cei. Per l’occasione, verrà ripreso il messaggio di Papa Francesco per la 52ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali “La verità vi farà liberi (Gv 8, 32). Notizie false e giornalismo per la pace”. Porterà il saluto il vescovo di Imola e delegato per le Comunicazioni sociali Ceer, mons. Tommaso Ghirelli, e il nuovo presidente dell’Ordine dei giornalisti Emilia-Romagna, Giovanni Rossi, affronterà le tematiche deontologiche e quelle relative all’importanza della formazione per i giornalisti. Vi sarà spazio anche per la presentazione di testimonianze dal territorio, per il dibattito con gli interventi dei responsabili degli uffici e delle varie realtà della comunicazione sociale. “In questo tempo di cambiamento epocale, che vede trasformato anche il modo di comunicare e richiede una nuova responsabilità – si legge in una nkta -, siamo chiamati a promuovere processi e progetti di integrazione fra vecchi e nuovi media, sapendo aggiornare strumenti e linguaggi e fare squadra. È necessario, in questo particolare momento, affrontare la nuova sfida, con lo spirito di servizio che contraddistingue da sempre il nostro impegno”. Gli atti dell’incontro regionale 2017, svoltosi all’Istituto Veritatis Splendor di Bologna nel febbraio scorso su “Giornalismo, strumento di costruzione e di riconciliazione”, con l’intervento di mons. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, sono stati pubblicati nella rivista “Il Nuovo Areopago”. In occasione della ricorrenza di San Francesco di Sales, come da tradizione, si svolgeranno incontri nelle varie diocesi della regione, continuando una diffusa presenza in ogni territorio.