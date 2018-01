“La diocesi apprende con sollievo dal legale che ne ha curato la difesa, che la procura di Arezzo ha richiesto l’archiviazione dell’indagine riguardante don Claudio Brandi”. È quanto si legge in una nota diffusa questa mattina dall’ufficio stampa della diocesi di Fiesole. Don Brandi era stato denunciato per un presunto coinvolgimento in una vicenda di ricettazione a seguito di un furto di quadri d’arte avvenuto la scorsa estate nello studio di un avvocato nel centro storico di Città di Castello.