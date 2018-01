Politica: il presidente Mattarella ha nominato Liliana Segre senatrice a vita

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato oggi Liliana Segre senatrice a vita. Il decreto è stato controfirmato dal presidente del Consiglio dei ministri, Paolo Gentiloni. Ne dà notizia il Quirinale in una nota nella quale viene indicata la motivazione della nomina: “per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale”. Nata a Milano nel 1930 in una famiglia ebraica, Liliana Segre è una sopravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, che raggiunse con il padre sette giorni dopo la partenza, il 30 gennaio 1944, dal Binario 21 della stazione di Milano Centrale. Liliana Segre era stata nominata nel 2004 commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana per iniziativa del presidente Carlo Azeglio Ciampi. La neo senatrice a vita è stata informata della nomina con una telefonata del presidente Mattarella. Il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, provvederà alla consegna al presidente del Senato della Repubblica, Pietro Grasso, del decreto di nomina.