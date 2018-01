Pellegrinaggi: Orp, XX Convegno nazionale teologico-pastorale sulla trasmissione della fede alla Pontificia Università Lateranense

“Il pellegrinaggio e la trasmissione della fede” è il tema del XX Convegno nazionale teologico-pastorale dell’Opera romana pellegrinaggi (Orp) in programma dal 22 al 23 gennaio alla Pontificia Università Lateranense. Sarà l’arcivescovo Angelo De Donatis, vicario del Santo Padre per la diocesi di Roma e presidente dell’Orp, ad aprire i lavori con la celebrazione delle Lodi mattutine alle 9 di lunedì 22. Seguiranno la presentazione dei lavori da parte di mons. Remo Chiavarini, amministratore delegato Orp, e il saluto del vescovo Gianrico Ruzza, ausiliare per il settore Centro e segretario generale del Vicariato di Roma. Le relazioni della mattinata saranno affidate al francescano dell’Ordine dei frati minori padre Frederic Manns, professore emerito di Esegesi neotestamentaria presso la Facoltà di Scienze Bibliche e Archeologia di Gerusalemme. Nel pomeriggio gli interventi di don Paolo Asolan, docente di teologia al Pontificio Istituto pastorale Redemptor Hominis, e di mons. Andrea Lonardo, direttore del nuovo Ufficio per la cultura e la pastorale universitaria del Vicariato di Roma. A concludere la giornata la liturgia eucaristica presieduta dal vescovo Daniele Libanori, ausiliare di Roma. Il 23 gennaio si aprirà alle 9 con la preghiera delle Lodi presieduta dal vescovo Enrico Dal Covolo, rettore dell’Università Lateranense, quindi mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la comunicazione della Santa Sede, rifletterà su “La comunicazione nella Chiesa attraverso la tecnologia”. Mons. Crispino Valenziano, già docente al Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo, interverrà su “Betlemme a Roma”. Alle 12.30 le conclusioni.