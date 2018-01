pattoXnatalità: Acli, “denatalità entri nell’agenda politica”. Rossini (presidente), “occorre cambiare approccio”

Le Acli apprezzano l’iniziativa del Forum delle Famiglie, che ieri ha presentato il #pattoXnatalità, convinte che – si legge in una nota – “la denatalità debba entrare nell’agenda politica”. Per il presidente nazionale delle Acli, Roberto Rossini, “occorre cambiare l’approccio, perché finora è stato sempre accompagnato da etichette di carattere ideologico”. Il tema, invece, ricopre aspetti sociali, politici economici”, sottolinea Rossini, rilevando che si tratta di “un problema che avrà conseguenze anche sulla spesa sanitaria e pensionistica, con conseguenze dirompenti per le casse del nostro Paese”.