Pastorale circensi e lunaparchisti: Consiglio internazionale, a Monaco il Forum “Che cosa significa l’ecumenismo per noi?”

“Che cosa significa l’ecumenismo per noi?”: è questo il tema del Forum of Christian Organizations for the pastoral care of circus and carnival workers, il Consiglio internazionale delle organizzazioni cristiane per la pastorale dei circensi e lunaparchisti che si svolgerà da domenica 21 a martedì 23 gennaio durante il Festival internazionale del circo di Monaco. Per l’Italia partecipano don Gianni De Robertis, direttore generale della Fondazione Migrantes, mons. Piergiorgio Saviola, per anni responsabile della pastorale per i circensi della Fondazione Migrantes, e don Mirko Dalla Torre, membro del Coordinamento nazionale dello spettacolo viaggiante. L’incontro rappresenta un momento importante che aiuta chi opera nella pastorale dei circensi, al di là della loro confessione cristiana, nel promuovere e nel mettere al centro le dimensioni umane, professionali e spirituali dei lavoratori del circo. Il Consiglio internazionale delle organizzazioni cristiane per la pastorale dei circensi e lunaparchisti, formato dai direttori nazionali della pastorale circense, è nato per promuovere in senso ecumenico l’animazione pastorale, culturale e sociale dei circensi e lunaparchisti d’Europa e per stimolare nella comunità civile la comprensione e la valorizzazione della loro identità in un clima di pacifica convivenza, rispettosa dei diritti della persona umana. I membri del Forum parteciperanno, nell’ambito della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, a una celebrazione ecumenica sotto il tendone del Festival internazionale del circo di Montecarlo, prevista lunedì sera, 22 gennaio, con la partecipazione di rappresentanti delle varie confessioni cristiane e alla quale parteciperanno, come gli altri anni, migliaia di persone, oltre agli artisti del Festival del circo.