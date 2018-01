Parlamento Ue: commissione Afco vota ripartizione seggi in emiciclo. Tempi stretti e “pressioni” politiche

(Bruxelles) Non è da escludere che martedì 23 gennaio, quando la relazione sulla futura composizione dell’Eurocamera giungerà in commissione Afco, avrà già misurato, nelle retrovie politiche, novità, pressioni, ripensamenti. Se la relazione fosse approvata il 23 gennaio, arriverebbe poi in sessione plenaria a Strasburgo il prossimo mese (5-8 febbraio). Se anche l’aula approvasse, prenderebbe avvio il negoziato con il Consiglio. I tempi sono comunque ristretti. Infatti le elezioni del prossimo Parlamento europeo dovrebbero svolgersi nei giorni 23-26 maggio 2019: ma prima di allora i singoli Stati membri interessati alla nuova ripartizione dei seggi dovrebbero modificare le rispettive leggi elettorali europee con la revisione dei seggi per ogni circoscrizione elettorale. Per far questo gli Stati chiedono almeno un anno di tempo, il che fa presumere che l’iter fra Bruxelles e Strasburgo dovrebbe chiudersi entro maggio 2018.