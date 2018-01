Parlamento Ue: commissione Afco vota ripartizione seggi in emiciclo. Primo effetto del Brexit

(Bruxelles) Si gioca una battaglia di rilievo martedì 23 gennaio in commissione Affari costituzionali (Afco) del Parlamento europeo a Bruxelles. Gli eurodeputati sono infatti chiamati a votare la relazione sulla futura composizione dell’Assemblea, stesa dai relatori Danuta Maria Hübner e Pedro Silva Pereira. La differente composizione è in relazione al Brexit, ovvero all’uscita del Regno Unito dall’Ue: il divorzio ufficiale dovrebbe avvenire entro il 29 marzo 2019, alla vigilia delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo per la legislatura 2019-2024. Con il recesso di Londra, verrebbero meno anche i 73 europarlamentari britannici. Afco sta dunque elaborando una proposta di nuova composizione dell’emiciclo (che è definita dai Trattati), per poi passare la pratica al Consiglio cui spetterà l’ultima parola. Nella “Motivazione” della relazione Hubner-Silva Pereira, si legge fra l’altro: “La ripartizione dei seggi al Parlamento è una questione politicamente sensibile in quanto sortisce un impatto diretto sulla rappresentanza dei cittadini nell’unica istituzione europea a elezione diretta. In tal contesto, è della massima importanza garantire che la composizione del Parlamento europeo sia fondata su principi giusti, trasparenti, obiettivi, sostenibili ed equi”.