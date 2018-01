Parlamento Ue: commissione Afco vota ripartizione seggi in emiciclo. Francia e Spagna “premiate”, Italia penalizzata?

(Bruxelles) La distribuzione dei seggi dell’Assemblea Ue deve seguire le disposizioni generali di cui all’articolo 14 del Trattato sull’Unione europea. “Tali disposizioni concernono le dimensioni del Parlamento europeo, il numero massimo e minimo di seggi assegnati a ciascuno Stato membro e il fatto che i seggi debbano essere assegnati in base al principio della proporzionalità degressiva”, ovvero in base alla popolazione nazionale. Il Trattato stabilisce attualmente che i seggi devono essere “750 più il presidente”, ovvero 751. Nella proposta contenuta nella relazione, i seggi eletti in sede nazionale scenderebbero a 705 (con 27 scranni riassegnati aumentando lievemente la “dotazione” di alcuni Paesi). I 46 seggi rimanenti potrebbero essere a loro volta assegnati con elezione, nel maggio 2019, su liste transnazionali (30?) e i rimanenti per il momento “congelati” in vista di eventuali future nuove adesioni. Nella proposta contenuta nella relazione, sui 27 seggi riassegnati, 5 a testa andrebbero a Francia e Spagna, i Paesi più “premiati”; all’Italia ne andrebbero invece solo 3, come ai Paesi Bassi (che hanno circa un quarto della popolazione italiana). Due seggi in più andrebbero all’Irlanda. Infine un seggio in più arriverebbe a Danimarca, Estonia, Croazia, Austria, Polonia, Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia.