Papa in Perù: incontro con la popolazione, “non siete terra di nessuno”. “Questa non è una terra orfana!”, o da “commercializzare e sfruttare”

“Non siete terra di nessuno. Questa terra ha dei nomi, ha dei volti: ha voi”. È il forte incoraggiamento del Papa alla popolazione di Puerto Maldonado, incontrata presso l’Instituto J. Basadre. “Che bella immagine della Chiesa, che non conosce frontiere e nella quale tutti i popoli possono trovare il loro spazio!”, ha esordito Francesco: “Quanto abbiamo bisogno di questi momenti dove possiamo incontrarci e, al di là delle nostre provenienze, incoraggiarci a dar vita a una cultura dell’incontro che ci rinnova nella speranza”. Anche Maria “viveva in un villaggio lontano, sperduto, anch’esso considerato da tanti come terra di nessuno”, ha fatto notare il Papa riferendosi al nome della regione, “Madre de Dios”: “Voi avete in Maria non solo un testimone a cui guardare, ma una Madre, e dove c’è una madre non c’è quel terribile male di sentire che non apparteniamo a nessuno, quel sentimento che nasce quando comincia a scomparire la certezza di appartenere a una famiglia, a un popolo, a una terra, al nostro Dio”. “Questa non è una terra orfana, è la terra della Madre!”, ha esclamato Francesco: “E se c’è una madre ci sono figli, c’è famiglia, c’è comunità. E dove c’è madre, famiglia e comunità, non potranno sparire i problemi, ma sicuramente si trova la forza per affrontarli in modo diverso”. “È doloroso constatare che ci sono alcuni che vogliono spegnere questa certezza e fare di Madre de Dios una terra anonima, senza figli, una terra infeconda”, la denuncia del Papa: “Un luogo facile da commercializzare e da sfruttare. Per questo ci fa bene ripetere nelle nostre case, nelle comunità, nel profondo del cuore di ciascuno: Questa non è una terra orfana! Ha una Madre!”. L’Instituto de Educaciòn Superior Tecnologico Publico Jorge Basadre è un istituto tecnico-professionale fondato nel 1980. Oggi offre quattro indirizzi: contabilità, infermieristica, guida turistica e produzione agricola. Dopo la benedizione finale, il Papa si trasferisce in auto all’Hogar El Principito.