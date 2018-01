Papa in Perù: incontro autorità, “pluralità culturale interattiva è l’anima di questo popolo”, i giovani “sono il presente”

“Guardare questa terra è di per sé un motivo di speranza”. È il saluto del Papa al Perù. Nel discorso rivolto alle autorità, alla società civile e al Corpo diplomatico nel Palazzo del governo di Lima. Subito dopo, il riferimento all’Amazzonia, visita stamattina, che “costituisce nel suo insieme la più grande foresta tropicale e il sistema fluviale più esteso del pianeta”, “polmone” che costituisce “una delle zone di grande biodiversità del mondo, dato che ospita le specie più diverse”. “Voi possedete una ricchissima pluralità culturale, sempre più interattiva, che costituisce l’anima di questo popolo”, l’identikit del popolo peruviano tracciato da Francesco, la cui “anima” è “marcata da valori ancestrali come l’ospitalità, la stima dell’altro, il rispetto e la gratitudine verso la madre terra e la creatività per nuovi progetti, come pure la responsabilità comunitaria per lo sviluppo di tutti che si coniuga nella solidarietà, dimostrata tante volte di fronte alle diverse catastrofi vissute”. In questo contesto, il Papa ha segnalato i giovani, “che sono il presente più vitale che questa società possiede”: “Col loro dinamismo e il loro entusiasmo promettono e invitano a sognare un futuro di speranza che nasce dall’incontro tra il culmine della sapienza ancestrale e gli occhi nuovi che offre la gioventù”, ha assicurato Francesco. Il Perù, per il Papa, ha inoltre “un volto di santità”, perché “ha generato santi che hanno aperto strade di fede per tutto il continente americano”. Il Papa ne ha nominato uno, Martino de Porres, il quale, “figlio di due culture, mostrò la forza e la ricchezza che nasce nelle persone quando mettono l’amore al centro della loro vita”. Al suo arrivo al Palazzo presidenziale di Lima, il Papa è stato accolto dal presidente della Repubblica del Perù, Pedro Pablo Kuczynski, e dalla moglie. Dopo il discorso del presidente, Francesco ha pronunciato il suo intervento, al termine del quale il Papa e il presidente sono entrati nel palazzo per l’incontro privato. Successivamente, il Santo Padre si trasferisce alla chiesa di san Pedro, dove incontra in forma privata i membri della Compagnia di Gesù.