Papa in Perù: a Trujillo l’incontro con le famiglie colpite dall’inondazione dello scorso anno e una grande celebrazione mariana

Una giornata intensa, quella che attende domani Papa Francesco nel nord del Perù, a Trujillo. Tra i tanti appuntamenti e i temi dominanti, da sottolineare l’incontro con le famiglie che lo scorso anno sono state colpite a più riprese da inondazioni e la celebrazione mariana, con 35 immagini ed icone provenienti da tutto il Paese: un’immersione della devozione popolare peruviana. “La giornata, cominciando dal benvenuto in aeroporto, sarà scandita da ben 9 appuntamenti – dice al Sir padre Marco Tulio Rivera, delegato dell’arcidiocesi di Trujillo per la visita del Papa -. Subito dopo ci sarà la messa, nella spianata di Huanchaco. È prevista la partecipazione di un milione di fedeli, da tutto il nord del paese ma anche dall’Ecuador. Ad esempio sarà presente il Seminario di Guayaquil”.

Dopo la messa il Papa si dirigerà verso la città, visiterà con la papamobile il quartiere di “Buenos Aires” e incontrerà coloro che lo scorso anno sono rimasti alluvionati. “Si prevede che saranno presenti circa 5mila persone, non solo di Trujillo, ma anche delle altre località colpite dalle inondazioni, come Chimbote o Chiclayo”, spiega padre Rivera, che continua: “A molti mesi di distanza, alcune opere di ricostruzione sono cominciate, ma per molte famiglie la situazione è ancora difficile. Per fortuna la visita del Papa sta ha spinto le autorità a mobilitarsi con più vigore”.

La giornata proseguirà con una sosta in avenida El Arco, per un saluto ad un istituto scolastico; dopo il pranzo, in Seminario, l’incontro con sacerdoti, religiosi, religiose e seminaristi di tutto il nord del Perù: “Ma arriveranno, in realtà da tutto il Paese – ci confida padre Rivera – in tutto ci saranno 2.500 persone”.

Infine, nella Plaza de Armas, una singolare celebrazione mariana, che mostrerà il volto più profondo e popolare della religiosità peruviana. “Il Papa – spiega il sacerdote – benedirà 35 immagini attraverso le quali la Vergine viene particolarmente venerata in tutto il Paese. Noi abbiamo la Virgen de la Puerta, ma ci sarà ad esempio l’immagine della Virgen de la Merced o la Madonna delle Lacrime”.