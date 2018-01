Notizie Sir del giorno: Papa in Perù, Liliana Segre senatrice a vita, mons. Testore nominato vescovo di Acqui

Papa in Perù: a Puerto Maldonado, Amazzonia va “preservata di fronte ai nuovi colonialismi”. No a “pensiero unico e debole”. Indigeni “migliore difesa della vita” e della famiglia

“La cultura dei nostri popoli è un segno di vita. L’Amazzonia, oltre ad essere una riserva di biodiversità, è anche una riserva culturale che deve essere preservata di fronte ai nuovi colonialismi”. Ne è convinto il Papa, che nella parte finale del discorso pronunciato al Coliseo Madre de Dios di Puerto Maldonado si è soffermato sulla famiglia, che “è ed è sempre stata l’istituzione sociale che più ha contribuito a mantenere vive le nostre culture”. (clicca qui)

Parlamento Ue: commissione Afco vota ripartizione seggi in emiciclo. Primo effetto del Brexit

(Bruxelles) Si gioca una battaglia di rilievo martedì 23 gennaio in commissione Affari costituzionali (Afco) del Parlamento europeo a Bruxelles. Gli eurodeputati sono infatti chiamati a votare la relazione sulla futura composizione dell’Assemblea, stesa dai relatori Danuta Maria Hübner e Pedro Silva Pereira. La differente composizione è in relazione al Brexit, ovvero all’uscita del Regno Unito dall’Ue: il divorzio ufficiale dovrebbe avvenire entro il 29 marzo 2019, alla vigilia delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo per la legislatura 2019-2024. (clicca qui)

Migranti: card. Turkson, “equilibrio tra compassione e prudenza”. “Accogliere e integrare. Nuovi arrivati rispettino leggi e cultura Paese d’accoglienza”

L’invito a “considerare migranti e rifugiati come uomini e donne che cercano ma anche portano pace, intendono cioè, nella loro ricerca, costruire la pace”. A rivolgerlo, facendo sue parole del Papa, è il card. Peter Kodwo Appiah Turkson, prefetto del Dicastero pontificio per il servizio dello sviluppo umano integrale, intervenendo al seminario di studio “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”, promosso questo pomeriggio a Roma dall’Azione cattolica italiana e dall’Istituto di diritto internazionale della pace “Giuseppe Toniolo” per riflettere sui contenuti del Messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale della pace 2018. (clicca qui)

Politica: il presidente Mattarella ha nominato Liliana Segre senatrice a vita

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato oggi Liliana Segre senatrice a vita. Il decreto è stato controfirmato dal presidente del Consiglio dei ministri, Paolo Gentiloni. Ne dà notizia il Quirinale in una nota nella quale viene indicata la motivazione della nomina: “per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale”. Nata a Milano nel 1930 in una famiglia ebraica, Liliana Segre è una sopravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, che raggiunse con il padre sette giorni dopo la partenza, il 30 gennaio 1944, dal Binario 21 della stazione di Milano Centrale. (clicca qui)

R.D. Congo: Utembi Tapa (presidente vescovi), “andremo avanti senza paura, per il bene della popolazione”

La Chiesa cattolica della Repubblica democratica del Congo “sta intercedendo per chiedere al potere di onorare i propri impegni e rispondere alle aspirazioni legittime del popolo, che vorrebbe andare alle elezioni”. Lo afferma in una intervista al Sir monsignor Marcel Utembi Tapa, arcivescovo di Kisangani e presidente della Conferenza episcopale nazionale della R.D. Congo (Cenco), che ha descritto una situazione “molto preoccupante”. (clicca qui)

Diocesi: mons. Testore nominato vescovo di Acqui. “Ringrazio il Santo Padre per la fiducia e spero di poter seguire i suoi insegnamenti”

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Acqui, presentata da mons. Pier Giorgio Micchiardi e ha nominato vescovo di Acqui mons. Luigi Testore, del clero dell’arcidiocesi metropolitana di Milano, finora responsabile della comunità pastorale “Beato Paolo VI” a Milano. “Ringrazio l’arcivescovo per sue parole. Sono un po’ preoccupato di lasciare questa città e diocesi nella quale sono cresciuto e che mi ha formato e alla quale sento di esprimere la mia grande gratitudine. Ringrazio il Santo Padre per la fiducia e spero di poter seguire i suoi insegnamenti”. Così si è espresso mons. Luigi Testore, prete ambrosiano, in occasione della nomina. (clicca qui)

Terremoto: mons. Boccardo (Spoleto), “finora stanziati 10 milioni per la ricostruzione della basilica di San Benedetto, a Norcia”

“A oggi per la ricostruzione della basilica di san Benedetto, a Norcia, sono stati stanziati 10 milioni di euro, di cui 6 milioni dalla Comunità europea e 4 milioni dal Governo”. Lo ha detto l’arcivescovo di Spoleto, mons. Renato Boccardo, che ha incontrato oggi i giornalisti, in occasione della festa di san Francesco di Sales. (clicca qui)