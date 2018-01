Natura: Jesi, il 2 febbraio alla Biblioteca petrucciana incontro sull’Indonesia con il biologo Nicoletti

Sarà dedicato alla natura l’incontro con il quale riprenderanno, a Jesi, le attività che il gruppo Giovani della Biblioteca petrucciana propongono alla città. Venerdì 2 febbraio, alle 21 nella sala della biblioteca diocesana in piazza Federico II, il biologo jesino Alessandro Nicoletti presenterà il lavoro che sta ultimando, dedicato all’Indonesia. “Ho sempre avuto una grande passione per la natura, ho viaggiato in tante parti del mondo ed ora – racconta Nicoletti – sto finendo, insieme al regista televisivo Francesco Menghini, il documentario ‘Men of the forest’ con l’obiettivo di mettere in guardia su quanto sta accadendo nel Borneo Indonesiano e che avrà conseguenze per la vita degli esseri umani di tutto il mondo”. Lo scorso novembre, Nicoletti è stato ospite della trasmissione su Tv2000 “Il mondo insieme” di Licia Colò dove ha presentato alcune immagini del docufilm realizzato in Borneo, che lui ha definito “il paradiso di tutti gli appassionati di natura, dove ci sono le foreste più antiche e dove ci sono specie uniche al mondo come l’orango e dove la devastazione ambientale è più rapida”.