Migranti: Acli Roma, al via domani corso di italiano per stranieri per sostenere l’esame di livello A2 legalmente riconosciuto

Prenderà il via domani, sabato 20 gennaio, alle ore 10 presso il Circolo Acli Don Luigi Sturzo, in via Visintini 36, a Guidonia Montecelio (Roma), l’iniziativa “L’italiano che ti serve”, promossa dalle Acli di Roma e provincia. Si tratta di un corso di italiano per stranieri della durata di 16 ore che si svolgerà tutti i sabati dalle 10 alle 12 e che prevede la possibilità per i partecipanti di sostenere l’esame di livello A2 legalmente riconosciuto. Il corso sarà totalmente gratuito e verrà realizzato con il contributo del 5×1000 che i cittadini hanno donato alle Acli. “Siamo molto contenti – dichiara Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia – di questa iniziativa, perché si tratta di un passo concreto sul cammino dell’integrazione. Dare agli stranieri arrivati nella nostra città e nel nostro territorio la possibilità di imparare l’italiano significa offrire loro lo strumento fondamentale con cui poter creare legami personali e confrontarsi anche con il mondo del lavoro”.