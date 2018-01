Michele Gesualdi: Mosaico di pace, “ci uniamo alla preghiera per la sua morte. A noi tocca più che mai cogliere eredità di don Milani e attualizzarla”

“Ci uniamo alla preghiera di tanti per la morte di Michele Gesualdi, l’allievo di don Lorenzo Milani, e porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla figlia Sandra e al fratello Francuccio. A noi tocca, più che mai, cogliere l’eredità di don Lorenzo e attualizzarla. Perché tutti abbiano diritto di parola”. Lo si legge in una nota del “Mosaico di pace”, per la morte, ieri, di Michele Gesualdi, che ricorda anche quanto scritto da Michele e Francuccio su Toscana Oggi il 21 aprile 2017: “Crediamo che di fronte a una persona che come don Lorenzo ha lasciato un segno nella storia l’unico atteggiamento corretto è capire cosa ha ancora di importante da dirci, per assumerci le nostre responsabilità. Ossia per chiederci come applicare nel nostro tempo la sua proposta intramontabile. Don Lorenzo ha speso la sua vita per ridare dignità ai contadini e agli operai, che a causa della propria inferiorità culturale, erano umiliati, oppressi e saccheggiati da imprenditori, proprietari terrieri e ogni sorta di profittatori”.