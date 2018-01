Liliana Segre senatrice a vita: Di Segni (Ucei), “commozione per la decisione di Mattarella”

“A nome di tutte le comunità ebraiche in italia esprimo la nostra commozione per la decisione del presidente Sergio Mattarella. Questa nomina risponde esattamente alla profonda esigenza di assicurare che l’istituzione chiamata a legiferare abbia a memoria quanto avvenuto nel passato e sappia in ogni atto associare al formalismo della legge anche l’intrinseca giustizia e rispondenza ai fondamentali principi etici, in un contesto sempre piu preoccupante nel quale l’oblio rischia di divenire legge oltre che fenomeno sociale”. Così la presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane (Ucei), Noemi Di Segni, commenta la nomina di Liliana Segre a senatrice a vita.