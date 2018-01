Lettonia: incontri ecumenici di preghiera, mostre, trasmissioni radio per la Settimana dell’unità dei cristiani

Ricco il programma della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani in Lettonia. Secondo quanto riferisce il portale dell’arcidiocesi di Riga, la programmazione dell’emittente Radio Maria prevede per ogni giorno della settimana delle “conversazioni tematiche” sull’unità dei cristiani: le trasmissioni sono cominciate ieri con una conversazione con don Andri Priedi sulle diverse denominazioni cristiane; oggi il tema è la Riforma, con un’intervista con lo storico Gustav Strang. Nei prossimi giorni, rappresentanti della comunità Chemin Neuf parleranno della loro esperienza come cristiani di diverse denominazioni che vivono e lavorano nella comunità; poi ci sarà la testimonianza dell’associazione degli studenti cristiani e quella di Ilona Kviesite responsabile del Centro diurno di Arken che accoglie bambini e giovani di diverse confessioni. Al tema dell’unità cristiana faranno riferimento anche le catechesi radiotrasmesse questa settimana. Una preghiera ecumenica si svolgerà giovedì 25 gennaio, presso la chiesa di Santa Maria Maddalena a Riga. Nella vicina città di Sigulda, invece ogni giorno di questa settimana è previsto un servizio ecumenico a turno nelle chiese delle diverse confessioni presenti in città. Sempre nel contesto della Settimana di preghiera, ieri, 18 gennaio è stata inaugurata a Riga una mostra dedicata al teologo ortodosso padre Alexander Mann e una mostra di icone di Alevtin Moshenkov, per offrire “informazioni sulla vita della Chiesa ortodossa”.