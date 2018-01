Innovazione: Coldiretti, il 26 gennaio a Roma apre il “Salone della creatività Made in Italy”

Apre il “Salone della creatività Made in Italy” con le dimostrazioni pratiche delle esperienze di successo dei giovani finalisti al premio per l’innovazione Oscar Green sostenuto da Campagna Amica venerdì 26 gennaio, con inizio alle ore 9, in via XXIV Maggio 43 al Centro Congressi Rospigliosi a Roma dove giungeranno centinaia di giovani da tutte le Regioni. Sarà possibile scoprire dal vivo i capolavori di ingegno realizzati grazie al talento di giovani e destinati a rivoluzionare la vita quotidiana nei piu’ diversi ambiti, dall’ambiente all’energia, dall’alimentazione all’edilizia.

Verrà presentata l’Indagine Coldiretti/Ixè su “I giovani italiani, la vita e il lavoro” con passioni, capacità, aspirazioni, sentimento patriottico e sogni ma anche l’arte di arrangiarsi nella vita e sul lavoro, il rapporto con i genitori e le nuove aspettative nei confronti della politica alla vigilia dell’appuntamento elettorale. Sui risultati si confronteranno i rappresentanti delle principali organizzazioni giovanili economiche e sociali, insieme a Maria Letizia Gardoni (delegata Coldiretti Giovani Impresa) e Roberto Moncalvo (presidente Coldiretti).