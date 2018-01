Etica e medicina: Milano, incontri promossi da fondazioni Matarelli e Ambrosianeum. Il 22 gennaio dibattito sul biotestamento

Due incontri a tema etico-sanitario vengono proposti, a Milano, dalle fondazioni Ambrosianeum e Matarelli. Il primo appuntamento, lunedì 22 gennaio (ore 17.30, presso la Fondazione Ambrosianeum, in via delle Ore 3) ha per tema “La legge sul biotestamento. Dalla logica dello scontro a una cultura dell’alleanza”. “Il 14 dicembre scorso, dopo mesi di ostruzionismo, decine di migliaia di emendamenti e la prova del voto segreto, il biotestamento, dopo aver incassato il via libera di palazzo Madama senza modifiche rispetto al testo approvato alla Camera, è diventato legge dello Stato”, spiegano i promotori. “Le fondazioni Ambrosianeum e Matarelli, che un mese prima avevano già organizzato una serata dedicata a ‘Come decidere sulla fine della vita’, proseguono nel loro impegno sull’argomento con un incontro esplicativo e di commento sulla nuova legge”. Intervengono : Marco Garzonio, presidente Ambrosianeum; Francesco D’Agostino, professore ordinario di Filosofia del diritto – Università Tor Vergata, Roma, membro della Pontificia Academia pro vita, presidente dell’Unione giuristi cattolici; Pierdavide Guenzi, docente di Teologia morale Facoltà teologica dell’Italia settentrionale Milano-Torino, componente del Gruppo di bioetica di Aggiornamenti sociali. Il secondo incontro, il 25 gennaio, avrà per titolo “Le false promesse della medicina”. Ulteriori incontri su questi argomenti si terranno nei giorni 21 febbraio, 14 marzo, 24 ottobre e 22 novembre prossimi.