Dolores O’Riordan: i funerali della cantante del gruppo The Cranberries

I funerali di Dolores O’Riordan, la cantante del famoso gruppo The Cranberries, si svolgeranno nella chiesa di Saint Ailbe, Ballybricken, martedì 23 gennaio alle ore 11.30. L’inumazione avverrà in forma privata. Lo annuncia un comunicato stampa diffuso dall’ufficio per le comunicazioni della Conferenza episcopale irlandese. Il celebrante della messa funebre sarà il sacerdote Liam McNamara, “amico intimo della famiglia O’Riordan”, spiega il comunicato. Insieme a lui concelebreranno un altro sacerdote, p. James Walton, e due arcivescovi, mons. Kieran O’Reilly di Cashel e Emly e mons. Dermot Clifford, arcivescovo emerito della stessa diocesi. “Poiché la Chiesa ha una capienza limitata a 200 posti, la partecipazione è strettamente riservata ai parenti e agli amici intimi”, precisa la nota. Lo spazio per i giornalisti sarà oltre lo spazio antistante la chiesa, da dove sarà possibile seguire la celebrazione, che sarà anche trasmessa da Limerick Fm Radio. Una camera ardente sarà allestita domenica 21 gennaio alla chiesa di Joseph a Limerick; lunedì 22 gennaio la salma sarà nel pomeriggio in una camera ardente a Ballyneety, da dove sarà trasferita alla chiesa di Saint Ailbe per i funerali. Dolores O’Riordan è morta a Londra, all’età di 46 anni il 15 gennaio scorso.