Diocesi: Udine, domenica l’arcivescovo Mazzoccato guida l’incontro conclusivo della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, sul tema “Potente è la tua mano, Signore”, avrà a Udine il suo momento conclusivo domenica 21 gennaio, alle 18.30 nella chiesa di San Giacomo, con un incontro di preghiera ecumenico che in questo 2018 compie ben 50 anni. La celebrazione della Parola sarà guidata dall’arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato, con il pastore Marco Fornerone, della Chiesa evangelico metodista, padre Iustinian Deac, della Chiesa ortodossa rumena, e padre Vladimir Melnychuk, della Chiesa ortodossa ucraina. In comunione con i presenti, ma impossibilitati a partecipare, padre Rasko Radovich della chiesa serbo ortodossa e il pastore Michele Gaudio della chiesa Avventista del Settimo giorno. “Pregare per l’unità dei cristiani significa innanzitutto riconoscerci fratelli e – soprattutto – fratelli in Cristo. Quindi, più che di un’unità dottrinale, stiamo parlando di un’unità di fede: ci riconosciamo cioè figli di uno stesso padre e cerchiamo di operare al meglio, ognuno all’interno dei propri culti, lavorando allo stesso progetto, il raggiungimento del Regno”, afferma Marco Soranzo, responsabile del Servizio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. Il 21 gennaio 1968 l’allora arcivescovo Giuseppe Zaffonato presiedette la celebrazione ecumenica della Parola tra cattolici, ortodossi ed evangelici. Da allora questo incontro di preghiera è divenuto un appuntamento costante della vita ecclesiale diocesana.