Diocesi: Sorrento-Castellammare, la Comunità Tabor inaugura domenica la “Tenda”

Un luogo per ritrovarsi, per scoprire la piacevolezza dello stare insieme senza essere giudicati, per afferrare una mano che offre aiuto, per promuovere la cultura e la circolazione delle idee. Si chiama “Tenda” ed è l’open space realizzato dalla Comunità Tabor nel cuore di Castellammare di Stabia. Sarà inaugurata domenica 21 gennaio, alle 19, alla presenza dell’arcivescovo di Sorrento-Castellammare, mons. Francesco Alfano, e di don Fabio Di Martino, il fondatore della Comunità Tabor che presenterà il progetto. “Costruita su due piani, la struttura comprenderà un ambulatorio medico, un centro di ascolto, uno sportello di consulenza legale e aule di studio destinate ad accogliere anche giovani studenti per i quali sono previste attività di accompagnamento e di sostegno nel percorso scolastico. Ma – ricorda una nota – accanto all’erogazione di servizi specifici rivolte a persone in situazioni di difficoltà, la Comunità ha inteso offrire a tutti la preziosa occasione di uno spazio di condivisione del tempo e delle idee. Così la Tenda è dotata di un grande salone fornito di un palco nonché di una moderna attrezzatura audio e video, che la rendono funzionale ad ospitare convegni, eventi culturali, esposizioni e performances artistiche”.

Il 21 gennaio terrà a battesimo anche un’altra novità: segnerà infatti il lancio ufficiale di Radio Tabor, la web radio della Comunità che proprio in quel giorno darà il via alla sua programmazione con spazi di informazione, di intrattenimento e di riflessione sulla Parola. I servizi della Tenda sono offerti gratuitamente dai volontari.

“Noi vogliamo accogliere persone ed eventi, nel rispetto della libertà e della diversità e testimoniare che questo può essere, in un contesto non sempre facile, un luogo di pace e di bellezza”, spiega don Fabio Di Martino.

A questi valori si ispirerà il ciclo di manifestazioni con cui cominceranno a prendere il largo le attività della Tenda, nel corso della Settimana della Pace, che dal 23 al 28 gennaio alternerà dibattiti, momenti di spiritualità e di aggregazione giovanile, convegni e report di testimonianze.