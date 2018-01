Diocesi: Sessa Aurunca, da domani il ciclo di conferenze “Il lavoro: le sfide che ci attendono!”

Prenderà il via domani, sabato 20 gennaio, a Sessa Aurunca, il quarto ciclo di conferenze “Il lavoro: le sfide che ci attendono!” promosso dal Centro studi sociali “Tommaso Moro” e dalla diocesi di Sessa Aurunca. “Certi di quanto il lavoro sia importante per la società e per lo sviluppo dei singoli e della comunità”, sono stati organizzati sei incontri formativi, ospitati tutti dalle 15.30 alle 18 presso l’auditorium diocesano “Papa Francesco”. Sabato 20 gennaio con il vescovo di Sessa Aurunca, mons. Orazio Francesco Piazza, e Giuseppe Provenzano dello Svimez, si parlerà di “Economia del Mezzogiorno – Rapporto Svimez 2017”. Il 10 febbraio sarà la volta di Franco Miano, dell’Università Tor Vergata di Roma, che presenterà “Il senso del lavoro oggi”. Sabato 24 febbraio Paolo Stern, consulente del lavoro e coordinatore del centro studi del Consiglio provinciale dell’Ordine di Roma, approfondirà “Il lavoro che cambia: aspetti normativi”. “Dalla Settimana sociale di Cagliari: promuovere un confronto sulla società di domani” sarà invece il tema dell’incontro in programma sabato 3 marzo con l’intervento di don Rino Morra, direttore dell’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro della Conferenza episcopale campana. Il 24 marzo Paolo Ricci, dell’Università Federico II di Napoli, parlerà de “L’impresa strumento dell’agire umano nel campo economico: l’impresa e le sue responsabilità”. Chiederà il ciclo l’intervento di Luigi Traettino, presidente di Confindustria Caserta, su “Giovani e lavoro: problemi e prospettive nel territorio” che si svolgerà sabato 21 aprile.